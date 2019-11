Ђоковић у полуфиналу Париза (ФОТО/ВИДЕО)

Ђоковић је до тријумфа дошао за сат времена тениса - 6:1, 6:2.

Српски тенисер је изједначио на 2:2 у међусобном окршају са Грком и осветио му се за недавни пораз на Мастерсу у Шангају.

У полуфиналу турнира у Берсију још увијек први тенисер на планети играће против Бугарина Григора Димитрова, у суботу.

