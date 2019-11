Земљотрес погодио БиХ, тресло се и у Бањалуци (ФОТО)

Из Хидрометеоролошког завода Републике Српске саопштено је да је земљотрес магнитуде 4,8 степени по Рихтеровој скали забиљежен у 15.11 часова са епицентром на ширем подручју Влашића.

У саопштењу се додаје да земљотрес овог интензитета може изазвати у епицентралној зони мања оштећења на старијим и слабије грађеним објектима.

M4.8 #earthquake (#zemljotres) strikes 81 km NW of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/nRUrZ6zkgX