Ђоковић у финалу Мастерса у Паризу (ВИДЕО)

Најбољи тенисер свијета побиједио је у полуфиналу Григора Димитрова са 2:0 (7:6, 6:4).

Level, @DjokerNole refuses to yield in this 35-stroke rally on set point. #RolexParisMasters pic.twitter.com/d3pYsGyi3p

Ђоковић ће се за титулу борити против Шаповалова, којем је Надал предао меч.

The drive for is alive!



Four-time Paris champion @DjokerNole battles past Grigor Dimitrov 7-6(5) 6-4 to book his spot in the final. #RolexParisMasters pic.twitter.com/VUfPY4wkYA