Ништа од спектакла у финалу, Надал предао меч (ФОТО/ВИДЕО)

Надал ће упркос предаји, од понедјељка преузети мјесто број један на АТП листи и то од финалисте Париза Новака Ђоковића.

"We saw something on the image, probably a small strain."

-@RafaelNadal



Rafa speaks about the injury that forced him to pull out of his semifinal just moments before the match.#RolexParisMasters pic.twitter.com/lZKTYkwnmV