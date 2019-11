Бриљантном Ђоковићу титула у Паризу

Српски ас савладао је Канађанина Дениса Шаповалова са 2:0, по сетовима 6:3, 6:4.

Новак је тако стигао до 34. титуле на турнирима мастерс серије. Ово је његов пети трофеј у Паризу.

Послије гема освојеног са нулом, Новак је напао сервис противника, освојио двије везане брејк прилике, искористио је другу и одузео сервис противнику. Потом се Новак концентрисао на свој сервис. Рутински је одржавао стечену предност и привео сет крају - 6:3. Више није било брејк прилика у овом сету.

Поново је Новак покушао да на старту сета одузме сервис противнику, међутим, једину брејк лопту у првом гему није успио да искористи. Потом је сет ушао у миран период у коме су оба тенисера била сигурна на свој сервис. Одлучујући је, испоставило се, био седми гем у коме је српски ас успио да искористи своју шансу и стигне до брејка предности. Потом је Ђоковић рутински привео сет и меч крају - 6:4 у другом сету.

Пред Новаком је недјељу дана одмора, а онда слиједе борбе на завршном турниру у Лондону, на коме ће Ђоковић покушати да надокнади 640 бодова заостатка за Надалом.

