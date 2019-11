Вучић и Палмер разговарали у четири ока, затим са сарадницима (ФОТО)

Палмер је прије неколико дана у Приштини поручио да Србија никада неће ући у Европску унију ако не призна независност Косова, како су извијестили медији на албанском језику, док је у цитату његове изјаве била формулација — "без рјешења проблема са Косовом".

Како је Танјугу раније речено из америчке амбасаде у Београду, Палмер ће током сусрета са Вучићем разговарати о значају повратка дијалогу Београда и Приштине, као и другим питањима од регионалне важности.

Тим поводом, Вучић је прокоментарисао да се говори само о томе шта Србија треба да уради, али да се у потпуности занемарује шта је Приштина дужна да учини по питању дијалога.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom.

