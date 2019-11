Бањалука: Промовисан мобилни планетаријум вриједан 70.000 КМ (ФОТО)

Средства за набавку планетаријума обезбиједило је Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, а ресорни министар Срђан Рајчевић истакао је значај ових активности које ће допринијети промоцији науке код младих.

- Планетаријум представља технолошку симулацију васионе и кретања небеских тијела и само је почетак промовисања науке у високом образовању - рекао је Рајчевић новинарима након представљања планетаријума.

Он је напоменуо да ће мобилни планетаријум бити представљен и у другим општинама и градовима Републике Српске.

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изразио је захвалност ресорном министарству које је омогућило набавку планетаријума, који ће од сада бити у сталној поставци Природно-математичког факултета у Бањалуци.

Presentation of the mobile planetarium at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, @UniverzitetBL. Today, we have provided this technology for use to the Faculty, which will tour local communities in Srpska in the coming period to encourage young people to pursue science. pic.twitter.com/Dyn0wFcc1f