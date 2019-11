Научници открили мртву зону на Земљи: Нема живота, упркос присуству воде (ФОТО)

Група француских научника тврди да је открила мјесто на Земљи где живот не може постојати, упркос присуству воде у том подручју.

У студији која је објављена у часопису Nature Ecology & Evolution тим биолога француске Националне истраживачке агенције ЦНРС и Универзитета Париз-Суд потврдио је да су до ових сазнања дошли током посјете неприступачним Далол хидротермалним базенима у сјеверној Етиопији, близу границе са Еритрејом.

"Archaea, biomorphs and life limits at the geothermal field of Dallol", the 'behind the paper' story by Puri on our @NatureEcoEvo article on the Dallol multiextreme environment. pic.twitter.com/eyh5a3Ud9x