Невjероватан кош за Партизан (ВИДЕО)

"Одговоран" за то је Стефан Бирчевић, који је покушао да проигра Рашона Томаса, али је то додавање покушао да спријечи Андреа Де Николао.

Лопта се од његове руке одбила у таблу и потом ушла у кош.

Must be how Coach Trinchieri drew it up! Stefan Bircevic's pass deflects off @REYER1872's @TheShark91 and into the basket#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MoIDh9JHLf