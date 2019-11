Дегенек: Да смо повели, не би нам дали ниједан гол (ВИДЕО)

- Павков је имао ту прилику при резултату 0:0, па смо имали још двије прилике када су они водили 1:0 и у другом полувремену смо имали још једну шансу. Нажалости, нисмо их искористили и то нас је на крају коштало свега. Мислим да би утакмица била тотално другачија да смо повели 1:0, када је Милан имао прилику. Не би нам дали гол. Вјерујем у то да нам не би дали гол јер бисмо се ми компактно држали, имали бисмо мотив више и навијаче. Енергија би била другачија. Овако су они из неких наших полушанси и грешака давали голове, што је разлика једне такве екипе, која има квалитет у нападу. Свака им част, дали су нам голове, али мислим да нас нису изиграли ни за један гол. Ти голови су резултат наших грешака, лоших постављања - истакао је Дегенек и додао:

FULL TIME | It's a crushing defeat for the red and whites, who have had chances to maybe get back in the game. In the end, Spurs' quality showed. 0-4 the final score. #fkcz #ucl pic.twitter.com/aErFLoOXj8