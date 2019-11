Највеће откриће до сада: Пронађене кости мамута старе 14.000 година (ФОТО)

Кости гигантских сисара биљоједа пронађене су у Тултепеку, у држави Мексико, око 45 километара од престонице Мексико Ситија.

У саопштењу Института се наводи да је ријеч о "највећем открићу те врсте" до данас.

Archaeologists say they have made the largest-ever discovery of mammoth remains containing some 800 bones from at least 14 mammoths who lived more than 14,000 years ago.



