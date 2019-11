Демантована вијест да Ибрахимовић одлази у Милан

Комесар МЛС лиге Дон Гарбер у јучерашњем је интервјуу за ЕСПН изјавио је да се Швеђанин враћа у Милан, гдје је био од 2010. до 2012.

Било је пуно расправа везаних за то што је Гарбер рекао да је Милан "регрутирао" Златана, али Гарбер је јасно рекао да тај трансфер није неизбјежан.

- Упркос бројним погрешним извјештајима, комесар МЛС-а Дон Гарбер није изјавио да је АЦ Милан потписао за Златана Ибрахимовића - написао је потпредсједник за комуникације Дан Кортеманш на свом твитеру.

Иако није речено ништа службено, многи су коментарисали да је дата јасна сугестија да се Златан враћа на Сан Сиро.

Ибрахимовићев уговор истиче крајем сљедећег мјесеца.

Despite many erroneous reports, MLS Commissioner Don Garber did not state that AC Milan was signing Zlatan Ibrahimović. The complete interview with ESPN can be found at the link below. https://t.co/go2hHH188B