Завршиле меч, поздравиле се, па кренуле у обрачун (ВИДЕО)

Сенов је побиједила са 6:0, 7:6 (6), када је Парксова бацила рекет на терен, а потом кренула ка мрежи како би се поздравила са побједницом.

Њих двије су се руковале, али онда је Парксова изгубила контролу, појурила је на страну противнице да се обрачуна са њом јер је сматрала да јој је ова превише стегла руку.

Судија је покушао да их раздвоји, а на терен је улетио и отац америчке тенисерке, додуше послије спектакуларног пада.

ИТФ још није покренуо поступак поводом овог случаја, а како је све изгледало погледајте у видео снимку.

Crazy scenes Can’t really make out what Sebov said/did. https://t.co/OvmRRURy8q