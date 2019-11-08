Седмогодишњи Вук Павловић пронашао златник у славском колачу

Седмогодишњи Вук Павловић из Косовске Митровице пронашао је златник са ликом Светог Димитрија у великом славском колачу поводом Митровдана - славе Косовске Митровице.

У ломљењу славског колача учествовало је неколико стотина дјеце, а ову активност организовао је пету годину узастопно Одбор за помоћ Косову и Метохији из Републике Српске на слави Косовске Митровице, саопштено је из овог одбора.

Предсједник Одбора Милорад Арлов честитао је славу и празник и пренио поздраве из Републике Српске, те истакао да ће народ Српске увијек бити уз Косово и Метохију.

- То показујемо нашим присуством и великом хуманошћу Републике Српске. Чекамо вашу дјецу, градимо, братимимо се и повезујемо. Јачи смо заједно - рекао је Арлов.