Због радова отказани возови Петрово Ново-Тузла- Петрово Ново

Путнички возови на релацији Петрово Ново-Тузла- Петрово Ново данас неће саобраћати због радова на дијелу пруге Босанска Пољана-Лукавац на подручју ФБиХ, саопштено је из предузећа "Жељезнице Републике Српске".

Из ЖРС-а наводе и да се сутра, први јутарњи воз који саобраћа на релацији Тузла-Добој отказује на релацији Петрово Ново-Тузла-Петрово Ново, док ће возови на релацији Добој-Петрово Ново-Добој редовно превозити путнике.

- Пруга ће бити затворена за жељезнички саобраћај због изградње оборинског колектора. Замјенски друмски превоз путника на захтјев `Жељезница ФБиХ` неће бити ангажован - наводи се у саопштењу.

У случају продужетка радова на прузи на подручју ФБиХ, путници који користе услуге жељезничког превоза "Жељезница Републике Српске" све информације могу добити на инфо-пултовима жељезничких станица.