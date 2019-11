Аустралија: Ватрена стихија однијела два живота, седморо нестало (ВИДЕО)

Власти су потврдиле да је у пожару "без преседана" који је захватио ниско растиње изгорјело више од 150 кућа. Хиљаде људи морало је да напусти своје домове, док је уништен велики број мостова, школа и електро водова.

Премијер Новог Јужног Велса Гледис Берејиклијан упозорила је да ће број жртава вјероватно бити већи. Двије жртве настрадале су у близини мјеста Глен Ин, 550 километара сјеверно од Сиднеја.

Crews were working to contain dozens of fires that broke out along the coast of New South Wales, Australia, November 8. There were 82 active fires in New South Wales, including 45 blazes that were not yet contained. #WeatherBug #KnowBefore pic.twitter.com/Zz7MklTwdi