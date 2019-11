Отварање источног крака Коридора 10; Присуствују Вучић и Додик (ФОТО/ВИДЕО/УЖИВО)

Свечано ће бити пуштена у саобраћај дионица од Просека до Црвене Реке, чиме ће бити комплетиран ауто-пут од Ниша до границе са Бугарском, код Димитровграда, дужине 86,8 километара.

Сама дионица од Просека до Црвене Реке дуга је 22,5 километра и важи за најтежу јер је њоме заобиђена Сићевачка клисура.

"Sutra je važan i najlepši dan za Srbiju! Puštanjem u saobraćaj istočnog kraka Koridora 10 biće završena izgradnja kompletnog drumskog Koridora 10 kroz Srbiju."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 8, 2019 at 10:56am PST