Свечано отворен источни крак Коридора 10 (ФОТО/ВИДЕО)

Свечаности пуштања у рад ове дионице дуге 22,5 километра и једне од најтежих, јер је њоме заобиђена Сићевачка клисура, присуствовали су и премијери Србије Ана Брнабић и Бугарске Бојко Борисов.

Овим је комплетиран ауто-пут од Ниша до границе са Бугарском, код Димитровграда, дужине 86,8 километара.

Предсједник Србије Александар Вучић је поздравио је окупљене са ријечима захвалности свима који данас присуствују церемонији свечаног отварања Коридора 10. - Хвала што сте овдје и што волите Србију - рекао је председник Србије

Присутнима, први се обратио и премијер Бугарске Борисов. - Бугарска индустрија користиће овај ауто-пут у цјелости, да пласира своју робу ка Европи. Србији нека је са срећом. Желим да га у здрављу користите - рекао је Борисов на отварању.

Ана Брнабић, премијерка Србије, оцијенила је да отварање источног крака обећава економски раст.

Премијерка Србије је за РТС изјавила да ће та дионица ауто-пута побољшати транзит кроз Србију, што ће привући инвеститоре. Говорећи о пробијању рокова за реализацију инфраструктурних пројеката, она је рекла да је раније било проблема због недовољно добре пројектне документације, као и с издвајањем средстава, и додала да је сада то ријешено.

Сама дионица од Просека до Црвене Реке дуга је 22,5 километра и важи за најтежу јер је њоме заобиђена Сићевачка клисура.

"Sutra je važan i najlepši dan za Srbiju! Puštanjem u saobraćaj istočnog kraka Koridora 10 biće završena izgradnja kompletnog drumskog Koridora 10 kroz Srbiju."

