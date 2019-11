Џонсон обрисао под у продавници и "запалио" друштвене мреже (ВИДЕО)

Британски премијер је током обиласка града захвалио сарадницима хитних служби на ефикасности и навео да је Влада Велике Британије издвојила 2,6 милијарди фунти стерлинга за програм заштите од поплава.

Џонсон је посјетио и једну продавницу у којој је у поплави страдала једна жена. Британски премијер се латио крпе и покушао да покупи воду са пода, а видео-снимак "вриједног" Џонсона постао је хит на друштвеним мрежама.

