Званично почела божићна сезона у Америци: Постављена чувена јелка у Њујорку (ФОТО/ВИДЕО)

"Бодљикава љепотица" од 14 тона допремљена је из округа Оринџ. Јелка је усправљена помоћу дизалице на специјално постоље.

Сада остаје да се симбол Божића и Нове године украси. Дрво ће бити украшено са више од 50.000 разнобојних свјетиљки, а на врх ће бити постављена кристална звијезда, преноси Ен-Би-Си њуз.

Божићна сезона у Америци почиње 4. децембра, а јелка ће украшавати плато испред Рокфелеровог центра до 14. јануара 2020. године. Очекује се да ће се испред дрвета током празника фотографисати око пола милиона људи.

The 88th Rockefeller Center Christmas tree was cut down in the village of Florida, New York, on Thursday morning.



The 77-foot tree will arrive in Manhattan this weekend and be lit for the first time Dec. 4. https://t.co/5R2ioLJ4SJ pic.twitter.com/nQ6JAZnVOH