Расистички скандал у Украјини (ВИДЕО)

Тајсон је показао средњи прст и шутнуо је лопту ка трибини на којој су били навијачи Динама, прије него што је судија повукао играче са терена, у 77. минуту.

Shakhtar Donetsk's Brazilian midfielder Taison was sent off in a Ukrainian league match against visitors Dynamo Kiev on Sunday for reacting to racist insults from the crowd.

- There's been a rise in far right activity across Europe; but some how people think football is immune... pic.twitter.com/XSA2TBntYu