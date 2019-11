Три жртве пожара у Аустралији; Дим стигао до Новог Зеланда (ФОТО/ВИДЕО)

Најмање седам људи се води као нестало а званичници упозоравају на катастрофалну опасност од ватре, од које је дим стигао до Новог Зеланда.

Јутрос су горјела 64 пожара, од којих 40 још није локализовано а многи од њих неће ни бити локализовани прије сутрашње промјене времена која ће погодовати ватри.

Driving through the bushfires in New South Wales, Australia



Davidson Rural Fire Brigade pic.twitter.com/9v0iKmr5tE