Вучић са Макроном у Паризу (ФОТО)

"Драги пријатељу Макрон хвала на срдачној добродошлици", написао је Вучић на Инстаграм профилу "Будућност Србије".

Вучић ће се сутра састати са Макроном када га очекује, како је рекао, можда најважнији састанак са лидером Француске.

Претпоставља се да ће главне теме разговора бити проширење ЕУ и такозвани мали Шенген.

Вучић ће присуствовати и отварању Другог париског форума о миру чији је домаћин Макрон.

На крају посјете Паризу, предсједник Србије ће се обратити учесницима 40. засједања Генералне конференције УНЕСКО.

