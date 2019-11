Звезда убједљиво савладала Игокеу (ФОТО/ВИДЕО)

Меч је практично био ријешен у првом полувремену, гдје је Звезда послије "плус 11" у првој четвртини (29:18) у другој врло брзо дошла до предности од двадесет поена разлике у 15. минуту и није је испуштала до самог краја.

Расположени за игру били су Американци у црно-бијелом, Лоренцо Браун и Били Берон.

Плејмејкер Браун, који је у све бољој форми, меч је завршио са 13 поена, осам асистенција и три украдене лопте, док је најбољи шутер у српском евролигашу Берон на свом конту имао 19 поена (пет тројки) уз шест успјешних додавања.

Двоцифрени су још у редовима домаћина били и Гист са и Добрић са по 13, док је Кузмић имао 10 поена.

Код гостију су најбољу игру приказали амерички бекови Рашад Вон са 19 и Кинен Коретез Еванс, стријелац 16 поена.

