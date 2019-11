Вучић питао Макрона шта Србија може да очекује и чему да се нада (ФОТО)

Макрон је, према Вучићевим ријечима, желио најприје да чује српског предсједника, а он је, како је истакао, рекао да би Србија жељела јасно да јој се каже шта може да очекујемо и чему може да се нада у будућности када је ријеч о европским интеграцијама.

Вучић је у изјави новинарима рекао да је изложио Макрону детаље иницијативе са Сјеверном Македонијом и Албанијом о "мини Шенгену".

Макрон га је питао да ли очекује и друге земље региона у тој иницвијативи, а Вучић му је пренио да се нада томе.

Вучић је увјерен да ће Макрон и јавно подржати ту иницијативу.

Он је пренио да је вечеру коју је Макрон раније приредио за учеснике Париског форума о миру искористио да обави разговоре са многим званичницима из различтих дијелова свијета, као и с генералним секретаром УН Антониом Гутерешом, с којим је разговарао, прије свега, о Косову.