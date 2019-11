Десетине хиљада десничара позвало на "пољску Интифаду" (ФОТО/ВИДЕО)

Ученици су носили пољске заставе и узвикивали су “Не Европској унији!“ и “Част домовини!“.

Демонстранти у црним капуљачама транспарентима су позивали на “пољску Интифаду“.

Марш се одржава у знак сјећања на успостављање Друге Пољске Републике 1918. године, формиране послије Првог свјетског рата од дијелова Њемачке, Аустрије и Русије.

Организатор Роберт Бакјевич упозорио је окупљене учеснике у Варшави да је свијет “напустио Бога и хришћанство“ и да ће Пољска умријети “док нација западне Европе умире“, пренио је Ројтерс.

Антиимиграција била је још једна од тема догађаја, а Зјемовит Пжебитковски из ултранационалистичке пољске групе младих поручио је Пољацима да је важно његовати “национални морал“ и зауставити масовну имиграцију.

Just another peaceful #independencemarch. Nobody’s chanting anything remotely racist, nationalistic, anti-LGBT, antisemitic or otherwise violent. As always ;) #Poland #polishindependenceday pic.twitter.com/Wtf8OzaIQc