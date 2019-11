Ножем на глумце у Саудијској Арабији (ВИДЕО)

Према информацијама, нападач је ранио два мушкарца и једну жену. Њихово стање је стабилно.

​Полиција је ухапсила 33-годишњег мушкарца, држављанина Јемена, који је оптужен за напад.

#BREAKING: Riyadh police arrested an #Arab resident in possession of a knife after he stabbed two men and a woman who were members of a theatrical group. pic.twitter.com/ULbWsj3SlF