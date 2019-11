Руси неће нове дресове – то је застава Србије! (ФОТО)

Споран је дизајн рукава који се завршавају тробојком која личи на српску, а не на руску заставу.

Рукави на новим дресовима русије се завршавају у црвеној, плавој и бијелој боји, док је руска тробојка обрнута.

- Репрезентација Русије ће у наредним утакмицама наставити да користи опрему с којом је почела квалификације - саопштили су из Фудбалског савеза Русије (РФУ).

Иако су Руси одмах указали на грешку, чим су процуриле прве фотографије нових дресова, Адидасови дизајнери нису исправили велики пропуст.

То им се није догодило у случају дизајна дресова Њемачке, који су лако могли добити рукаве у нијанси заставе Колумбије.

BREAKING: "That's the Serbian Flag": Russia National Team Refuses to Wear New Kit - Massive Fail for Adidas: https://t.co/wlyHxvuAY4