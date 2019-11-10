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14/11/2019 |  07:50 ⇒ 08:05 | Извор: СРНА

"Његошев дан" у Матици Српској

У организацији Матице српске данас ће у Новом Саду бити одржан скуп "Његошев дан" на којем ће бити престављен трећи број "Његошевог зборника".
Матица српска (фото: novisad.travel) -
Матица српска (фото: novisad.travel)

Према најави организатора, скупу ће се обратити предсједник Матице српске Драган Станић, Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Амфилохије и Његово преосвештенство епископ бачки Иринеј.

Након свечаног отварања, биће одржан научни скуп "Језик у Његошевим дјелима" на којем ће говорити и академици Миро Вуксановић и Јасмина Грковић-Мејџор, те универзитетски професор Јелица Стојановић.