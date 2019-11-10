"Његошев дан" у Матици Српској

У организацији Матице српске данас ће у Новом Саду бити одржан скуп "Његошев дан" на којем ће бити престављен трећи број "Његошевог зборника".

Према најави организатора, скупу ће се обратити предсједник Матице српске Драган Станић, Његово високопреосвештенство митрополит црногорско-приморски Амфилохије и Његово преосвештенство епископ бачки Иринеј.

Након свечаног отварања, биће одржан научни скуп "Језик у Његошевим дјелима" на којем ће говорити и академици Миро Вуксановић и Јасмина Грковић-Мејџор, те универзитетски професор Јелица Стојановић.