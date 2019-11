"Хтјели сте Златана, дао сам вам Златана. Нема на чему, вратите се бејзболу" (ФОТО)

Некадашњи репрезентативац Шведске ће промjенити средину и постоји велика могућност да се врати у Европу.

- Дошао сам, видио, освојио. Хвала клубу јер ме је поново учинио живим - навео је Ибрахимовић.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr