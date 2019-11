Француска: 300.000 домова без струје због сњежне олује (ФОТО)

Mушкарац стар 63 године настрадао је када је током вожње наишао на оборено дрво на путу и покушао да га уклони заједно са другим људима, али је на њега пало друго стабло, саопштиле су власти региона Роне-Алп.

