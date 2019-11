Влада Италије прогласила ванредно стање у Венецији (ФОТО/ВИДЕО)

Кабинет италијанског премијера Ђузепеа Контеа синоћ је одржао ванредну сједницу о временским непогодама које су највише захватиле становнике Венеције.

Водостај у Венецији порастао је за 187 центиметара па су под водом остали тргови, базилике и зграде, а већи дио града је без струје. То је највиши водостај још од 1996. године.

Selfie sticks should never be banned #Venice #veniceflood #ClimateChange pic.twitter.com/HemoJTcG0N