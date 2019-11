Хаос у Чешкој због утакмице с Косовом: Туче, дронови и "Косово је Србија" (ВИДЕО)

Полиција је брзо реаговала и спријечила тежи инцидент, док је неколико навијача приведено.

Прије тога чешке присталице су испред хотела у коме су смештени косовски фудбалери, пјевали "Косово је Србија" и "Србија, Србија". Са собом су носили и пароле са заставом Србије и познатим натписом "Нема предаје".

Јутрос се огласила и чешка полиција из које је саопштено да је због напада на косовске навијаче, приведено шесторо а ухапшено четворо чешких навијача.

Пред утакмицу ухапшена су четворица чешких младића због напада на једног навијача репрезентације Косова, на кога су физички насрнули и према тврдњама сведока за портал Крими-плзен отели му највјероватније косовску заставу.

- Ухапшена су четворица навијача, стара 20, 21, 35 и 20 година. Поведена је истрага због основане сумње да су извршили кривично дијело изгредништва и повреде здравља у покушају. Завршили су у притвору - казала је портпарол полиције Дагмар Брожова.

