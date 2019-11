Обављен непрекидни лет од Лондона до Сиднеја (ФОТО)

Пробни лет између Лондона и Сиднеја био је дугачак 17.750 километара и трајао је 19 часова и 19 минута, саопштио је Кантас на Твитеру.

Just landed in Sydney after 19 hours 19 minutes in the air nonstop from London. @Qantas have kicked started their centenary celebration with our arrival on their latest 787! What a trip! We witnessed double sunrise and lot of stories to tell. A full vlog is coming! #Qantas100 pic.twitter.com/cxOcwyN6t8