ТОС-2: Прве слике новoг руског ракетног лансирног система (ФОТО/ВИДЕО)

Систем ТОС-1 Буратино нема пандана у свијету, будући да је ефекат овог оружја максималан и уништава све циљеве који му се нађу под ударом захваљујући термобаричким ракетама.

Како пише руски војни стручњак Алексеј Брусилов из Руске газете, патент система ТОС-2 имаће низ предности у односу на технологију претходних генерација.

ТОС-2 има могућност да самостално допуњава муницију. Његова конструкција поседује кран за допуњавање муниције.

То ће увелико поједноставити рад и дати систему већу покретљивост, каже Брусилов.

Развој система ТОС-2 је завршен. Према незваничним информацијама, први примјерци новог система појавиће се на паради на Црвеном тргу 9. маја 2020. за Дан побједе.

