Киша не престаје, 80 одсто Венеције под водом (ФОТО/ВИДЕО)

Ниво воде је дошао до 160 центиметара. Поплављено је око 80 одсто града, заустављен је саобраћај, затворене су школе, трговине и канцеларије.

Поплављен и затворен Трг светог Марка

Трг светог Марка је затворен. Затворене су и бројне школе и универзитети. Плимни талас висок 187 центиметара био је највиши у посљедњих 50 година и оштетио је бројне споменике, умјетничка дјела, трговине, ресторане и куће.

Становници чији су домови поплављени добиће до 5.000 евра компензације за насталу штету, а привредници до 20.000 евра, јавља Би-Би-Си.

#AcquaAltaVeneziaAGGIORNAMENTO 12.04 Edicola definitivamente messa in sicurezza vicino al ponte delle Guglie, allerta rientrata per odore di gas in Lista di Spagna



Aggiornamenti sull'evoluzione della marea:

https://t.co/J8IiqLPQfo

https://t.co/ugbKr8eYKe pic.twitter.com/ESn6JrxqCW