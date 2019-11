Циципас побиједио Федерера за финале у Лондону

Био је ово четврти међусобни меч легендарног Швајцарца и седамнаест година млађег Грка, послије овог меча скор је 2:2.

Федерер је рекордер по броју титула на посљедњем турниру у години, а до меча за пласман у финале је дошао након побједе над великим ривалом – Новаком Ђоковићем.

Са друге стране, Циципас је и поред пораза у посљедњем колу од Рафаела Надала успио да се са прве позиције групе "Андре Агаси" пласира у полуфинале.

Био је то још један сјајан меч Циципаса, који је Роџеру нанио други велики пораз, претходно му је то пошло за руком зимус на Аустралијан опену када је славио у четири сета.

Циципас ће у финалу играти против бољег из окршаја Доминика Тима и Александера Зверева, тај меч почиње у 21 час.

