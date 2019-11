Талас протеста захватио Иран (ВИДЕО)

Како јавља иранска агенција, највећи број људи који су дошли на протесте није учествовао у нередима и сукобима са полицијом. Протекла два дана, од почетка протеста у иранским градовима, било је ухапшено око 1.000 учесника демонстрација.

