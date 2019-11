Макс побиједио, сукоб у Ферарију (ВИДЕО)

Ферстапен је остварио трећу побједу ове сезоне, осму у каријери.

На другој позицији се нашао Пјер Гасли у Торо Росу, који ће се први пут наћи на подијуму.

Трећи је првобитно био шампион Луис Хамилтон у Мерцедесу, али је Британац кажњен додавањем пет секунди, због инцидента са Александром Албоном.

То значи да се на постољу нашао Карлос Саинц, који је трку почео са зачеља. Хамилтон је трку завршио на седмом мјесту.

У првих 10 нашли су се још Кими Раиконен, а следили су га Антонио Ђовинаци, Данијел Рикардо, Ландо Норис, Серхио Перез, Данил Квајт.

Трку је обележио сукоб возача Ферарија Шарла Леклера и Себастијана Фетела - у 66. кругу је дошло до контакта два црвена болида и био је то крај за обојицу.

