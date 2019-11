Хонг Конг: Сукоб на Политехничком универзитету (ФОТО)

Десетине људи су у облаку сузавца покушале да напусте универзитетску зграду послије ноћашњих блокада путева и паљења једног моста. Један полицајац погођен је стријелом.

Многи демонстранти, обучени у обичну одјећу и без маски на лицима, бјежали су пред сузавцем и шок-бомбама, али су поново потиснути у универзитетску зграду.

Неки су ухапшени након што су оборени на земљу, а остали су падали преко барикада пред полицијом која је у њих уперила оружје, док су размјењивали ударце. Поједине демонстранте су назад увукли остали учесници протеста.

