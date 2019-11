Енглески новинар тражи казну за Енглезе због вријеђања Срба у Приштини (ВИДЕО)

Током утакмице квалификација за Европско првенство 2020. између тзв. репрезентације Косова и Енглеске, забиљежено је на више мјеста како гостујући и домаћи навијачи заједно пјевају вријеђајући Србе.

Сем Стрит, енглески новинар који на друштвеним мрежама не скрива да воли "Вотфорд, Бразил, Србију и Аргентину", објавио је један такав снимак на коме се виде Енглези како пјевају "Србија је изударана/разбијена гдје год да се појави". На другим снимцима, уводне ријечи су "Срби су копилад", али онај првопоменути поменути Стрит је прокоментарисао на сљедећи начин:

- Снимљени су. И то на стадиону. Претпостављам да ће УЕФА натјерати Енглезе да први меч ЕУРО 2020 на Вемблију одиграју иза затворених врата, или се расизмом назива само оно што ураде навијачи у Источној Европи? - пренео је Блиц.

On video, in the stadium.



I assume UEFA will make England play their first game of Euro 2020 at Wembley behind closed doors for this, or is it only racist behaviour when Eastern European fans do it?pic.twitter.com/qgFtciabhc