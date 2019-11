Протести у Тбилисију: Демонстранти не пуштају посланике у зграду парламента (ФОТО/ВИДЕО)

Дуж зграде парламента разапети су шатори и окружен је ланцима и катанцима, а околина је ограђена врећама пијеска.

Демонстранти прво нису у парламент пустили посланика Реваза Арвеладзеа. Они су узвикивали: "Одлази!" Арвеладзе је у шали прокоментарисао да ће се, ако више не буде могао да буде посланик, вратити својој старој професији и предавати на универзитету.

BREAKING: Georgian Dream MP Revaz Arveladze is hounded from parliament by protesters after failing to enter the building. pic.twitter.com/Dk3TITFyqX

​Након њега је још двоје посланика, Гија Жоржолиjани и Мераб Квараја, покушалo да уђe у парламент, али због свађе са демонстрантима морали су да напусте територију уз помоћ полиције.

​Грузијски парламент јуче није успио да усвоји амандмане на Устав, који подразумијевају прелазак са мјешовитог изборног система на пропорционални. У Тбилисију су почели протести на којима учествује више хиљада људи.

Све опозиционе снаге ујединиле су се и траже одржавање ванредних парламентарних избора и именовање прелазне владе.

Protesters continue to block the entrances to #Georgia's parliament this morning to prevent MPs from entering. Yesterday the Government vowed to prevent the blockade, however, MPs have yet to show up. Police and administrative staff have been allowed to pass. #GeoElectoralCrisis pic.twitter.com/IHvMlzqUdY