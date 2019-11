На ФАФ премијере филмова домаћих аутора (ВИДЕО)

Филм Маше Нешковић "Асиметрија'' имаће премијеру у суботу 23. новембра у Комбанк дворани. Остварење је премијерно приказано у оквиру програма "New Directors Competition" 43. Мостре у Сао Паулу, у Бразилу.

У овом остварењу које доведи у питање трансформацију љубавних односа током времена и разлоге због којих се везе распадају, улоге тумаче: Дариа Лоренци Флац, Уликс Фехмиу, Мира Јањетовић, Младен Совиљ, Лола Витасовић, Матеја Пољчић, Дубравка Ковјанић, Милица Стефановић, Тамара Крцуновић, Љубомир Бандовић...

Домаћи филм"Мој јутрарњи смијех", дебитанта Марка Ђорђевића, своју свјетску премијеру имаће на овом 25. фестивалу ауторског филма у Комбанк дворани 26. новембра.

"Мој јутарњи смијех" је прича о закасњелом одрастању тридесетогодишњака Дејана, који коначно губи невиност.

Све то, у ширем смислу, говори о једној генерацији која је одрастала "под стакленим звоном" и чији су родитељи покушавали да сачувају дјецу од сурове реалности.

Сада, када су родитељи изгубили достојанство и снагу и када су породице почеле да се урушавају, њихова дјеца, већ одрасли људи, коначно морају да преузму одговорност и суоче се са животом.

Ове године Фестивал ауторског филма је у потпуности посветио свој програм младим домаћим ауторима и поред филмова "Асиметрија" и "Мој јутарњи смијех", који су у главном такмичарском програму, на репертоару ФАФ су још четири филма.

Двије младе ауторке, свјетску премијеру својих филмова имаће на овом ФАФ-у. Милена Грујић, талентована млада редитељка, приказаће свој дебитантски филм "АС(25)" у Дому омладине Београда 28. новембра.

Остварење Марине Радмилац "Who the fuck you" , које се жанровски дефинише као црно-бијела психоделик панк драма, биће приказано 28. новембра у дворани Културног центра.

Програм "Храбри Балкан", најмлађа програмска цјелина на ФАФ, у оквиру своје селекције приказаће два домаћа филма, која имају већ успјешан фестивалски живот.

"А сад се спушта вече", документарни филм Маје Новаковић, приказује живот двије баке које живе изоловано на брдима источне Босне.

Природа је ентитет с којим баке "причају", ослушкују га и поштују. Филм истиче нематеријалну културну баштину кроз приказ бајалица и ритуала против временских непогода, града и олује. Приказује се једноставност и чистота њиховог живота, као и мукотрпан рад.

Филм публика може да погледа у Дому омладине 28. новембра.

Стефан Ђорђевић и његов филм "Посљедња слика о оцу" управо је покупио све симпатије жирија на Загреб филм фестивалу. Филм доноси потресну причу о односу оца и сина.

Домаћа публика ће филм моћи да погледа у понедјељак у дворани Културног центра.