Извјештај: Хрватска има логоре за премлаћивање; "Свједочења су ужасавајућа" (ФОТО)

Ријеч је о извјештају БВМН (Border Violence Monitoring Network), који се бави правима миграната и избјеглица, преноси Танјуг.

У извјештају за октобар 2019. ова мрежа је прозвала хрватске власти за кршење људских права миграната и спровођење илегалне политике системског насиља над њима.

Наводи се да су у припреми овог извјештаја активисти БВМН, између осталог, обавили 30 разговора са мигрантима и забиљежили њихова искуства.

У том периоду је, наводе, забиљежен "висок број изузетно бруталних нагуравања и инцидената полицијског насиља", а као посебно ужасавајућу причу наводе постојање подрума на граничном прелазу Бајаково у којем хрватска полиција, тврде удружења, премлаћује мигранте.

- У том су подруму малољетнике, од којих су неки стари смао 12 година, службеници хрватске граничне полиције тукли шакама и палицама. Једно свједочење просторију описује као велику два са четири метра, до које се долази степеницама које воде испод просторија на граничном прелазу", пише у извјештају БВМН.

У ту малу просторију без прозора понекад се, кажу, убацује и група миграната. Током боравка у подруму на Бајакову мигранти немају право на одлазак у тоалет, ни приступ води или храни, а ускраћено им је право на тражење азила.

Један Авганистанац (16) је описао да су га у том подруму држали више од сат времена, гдје су га тукли шакама и пендрецима. На једном малољетнику је, наводи се, хрватска полиција користила и електрошокер и бацала га о зид подрума, стоји у извјештају, преноси портал Индекс.

- Случајеви забиљежени у октобру откривају да је подрумска просторија дискретна локација на којој полицајци могу да злостављају транзитне групе миграната и у којој су полицајци заштићени од погледа возача који прелазе границу - наводи се у извјештају.

Подсјећају и да су медији извјештавали о "гаражи за мучење" у Кореници, у коју полиција доводи ухваћене мигранте. Наводи се да хрватска полиција све више користи скидање миграната као још један начин злостављања.

Долазак зиме и хладнијег времена чини такву полицијску тактику нарочито опасном јер може довести до хипотермије, као и повреда руку и ногу, посебно када, како се наводи, полиција тјера мигранте да боси ходају кроз хладне потоке, што је такође забиљежено као честа пракса.

Мрежа удружења истиче да у хрватском законодавству постоји могућност да полиција примјењује мјеру скидања осумњиченог, али само у случајевима потраге за скривеним оружјем.

У забиљеженим случајевима, међутим, наводи се да су митранти били и до 24 сата у надлежности хрватске полиције, која им је скидање наредила тек кад их је довела на зелену границу.

Наводи се и да такво поступање хрватске полиције у марту забиљежила организација Амнести Интернешнел, као и да се скидање од,еће миграната по наређењу хрватске полиције појачава с доласком зиме.

Забиљежена су и два случаја у којима су хрватски полицајци мигранте сексуално злостављали и понижавали.

Наводе се и докази за општепознату праксу разбијања мобилних телефона миграната, а хрватски закони се директно крше и када се мигрантима онемогући тражење права на азил.

У извјештају и примјер из полицијске станице у Глини у којој је ухваћени мигрант затражио азил, на што су му службеници рекли да му не могу помоћи. Слична ситуација се наводно догодила и у Огулину.

Наводе се и примјери кршења људских права миграната на читавој балканској рути, од Грчке до Словеније, па се, како кажу, српска полиција оптужује да је намјерно изазвала пожар у мигрантском кампу у близини Шида.

Ипак, пише Индекс, највише простора је посвећено Хрватској која је на спољној граници Европске уније и преко које многи мигранти желе да уђу у ЕУ.

Наглашава се да је упркос насилном и незаконитом понашању хрватске полиција, Хрватска добила зелено св,етло за улазак у шенгенску зону и похвале одлазећег предс,едника Европске комисије Жан Клод Јункера.

Наводи се и да је у октобру хрватска полиција у илегалним нагуравањима протјерала најмање 464, а највише 607 миграната, зависно од извора, пише Индекс.

Већина миграната је, кажу протјерано у БиХ, али има и примјера протјеривања из Хрватске у Србију.

The Border Violence Monitoring Network just published it's October Report, covering pushbacks from Croatia (and Slovenia), to Bosnia-Herzegovina and Serbia.



Read in full here: https://t.co/TbfbgKLlt0 pic.twitter.com/0H20ElKs3Q