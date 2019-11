Дивац потврдио: Кокошков нови селектор Србије (ФОТО)

Легендарни српски центар на свом Инстаграм профилу поставио је слику на којој је заједно са Кокошковим и Предрагом Стојаковићем, уз коментар "Срећно, Игоре. Нажалост, нећемо стићи на припреме сљедећег љета" и тако потврдио да су Кингси, гдје је Кокошков ангажован као помоћни тренер, дали дозволу да преузме "Орлове".

Шампион Европе са селекцијом Словеније, побједом у финалу баш над Србијом у Истанбулу 2017, на клупи Србије наслиједиће Александра Ђорђевића који је отишао послије петог мјеста на Свјетском првенству у Кини.

Први испит Кокошкову биће квалификације за првенство Европе, које почињу у фебруару наредне године, а онда и изазов у јуну када ће Србија бити домаћин предолимпијског турнира за пласман у Токио.

Čestitamo Igore! Nažalost, nećemo stići na pripreme sledećeg leta.

A post shared by Vlade Divac (@officialvladedivac) on Nov 19, 2019 at 9:59pm PST