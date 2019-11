Ђоковић бољи од Пера за побједу Србије (ФОТО/ВИДЕО)

Новак Ђоковић је донио побједу Србији у дуелу са Француском. Пер је пружио солидан отпор, ипак недовољан да би озбиљније запријетио српском асу. Новак је одиграо, наизглед, са пола снаге, потрошивши минималну количину енергије, довољно за тријумф. У оба сета је био довољан по један брејк.

Новак је нешто спорије ушао у меч. У првом гему, који је трајао седам минута спасио је двије брејк лопте. Потом је услиједио миран период у коме су оба тенисера лако освајала своје сервисе, све до осмог гема. Тада је Ђоковић одузео сервис противнику и повео са 5:3, потом је био сигуран на свој сервис и ставио тачку на овај сет.

I think so many of us take Djokovic’s return of serve for granted in that how good it is!



Seriously tho this is one of the greatest returns I’ve ever seen & again puts to bed who is the greatest returner of all time!!#idemo #NoleFam #DavisCupFinals



