Одеса: Боинг излетио с писте, поломљен му стајни трап (ФОТО/ВИДЕО)

Фотографије инцидента, који се догодио синоћ око десет часова локалном времену, приказују авион који се налази неколико метара ван стазе са спуштеним носом.

Локални медији јављају да је авион најмање два пута покушао да приђе писти и да је примијећен како лебди изнад Одесе.

Ипак, други покушај да слети није испао најбоље, и авион је морао грубо да слети. Још је нејасно зашто се поломио предњи стајни трап. Путници нису повријеђени.

Passengers on Turkish Airlines Boeing 737-800 evacuate via emergency slides in #Odessa, #Ukraine after aircraft’s landing gear breaks



