Кокошков: Сањао сам о мјесту селектора Србије, не о НБА (ВИДЕО)

Кокошков, помоћни тренер у стручном штабу Сакраменто Кингса, на мјесту селектора наслиједио је Александра Ђорђевића који је на клупи Србије провео пет сјајних година.

- Част је представљати своју државу. Да представљате школу кошарке одакле долазите. Отишао сам из Србије прије 20 година, једну годину са провео на Колеџу и 19 у НБА. Али, у посљедњих 20 година никада нисам себе дистанцирао од европске кошарке. Тренирао сам различите националне тимове уназад десет година - рекао је Кокошков и додао: Сада сам тренер сопствене државе, тако да је мало другачије.

Српски тренер истиче да никада није сањао о НБА.

- Када сам кренуо са тренерским послом никада нисам сањао да ћу бити у НБА, већ сам сањао да ћу бити селектор националног тима - рекао је Кокошков.

Кокошкова са националним тимом Србије наредне године очекују квалификације за Европско првенство, као и квалификације за Олимпијске игре на којима ће Србија имати домаћинство.

