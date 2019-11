Широм Француске скупови против насиља над женама (ФОТО/ВИДЕО)

Готово 70 организација, политичких странака, синдиката, удружења и личности позвало је на окупљање. Међу њима је Венсан Трентињан, брат Мари Трентињан, глумице коју је 2003. године убио њен партнер, француски музичар Бертран Канта.

На скупу у Паризу поред великог транспарента националне Уније породица жртава фемицида, неколико демонстраната је носило фотографије жене која је недавно убијена.

March against femicide in Paris and other cities across France. Helene’s sister Marie-Alice was the 51st of more than 130 victims killed by their partners so far this year. #noustoutes pic.twitter.com/dw7eE41DzA