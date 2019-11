Поклонио жени нешто што не постоји: Овако изгледа виртуелна хаљина (ФОТО/ВИДЕО)

Читава прича подсјећа на Андерсенову бајку "Царево ново рухо"

Као муж, Ма се не узбуђује због цијене ове женске "крпице".

- Дефинитивно је веома скупа, али је такође и инвестиција - рекао је Ма за Би-Би-Си.

Ту виртуелну инвестицију дизајнирала је дигитална модна кућа Фабрикант. Хаљина је направљена искључиво за Маову супругу Мери Рен, а добијене фотографије они могу користити на друштвеним мрежама.

Иако тврди да он и супруга обично не купују скупу одјећу, Ма се одлучио за куповину овог парчета дигиталне тканине због његове "дугорочне вриједности". За бизнисмена је ово јединствено искуство и "знак модерних времена".

- За 10 година сви ће се облачити на дигитални начин - рекао је Ма.

FROM HAUTE COUTURE TO THOUGHT COUTURE . Earlier this year we created the world’s first digital couture to be sold on the blockchain. The design was made-to-measure and fitted to our client. We used only the finest craftspeople, constructing the garment using bits and bytes. Our atelier utilised high resolution screens, not scissors and cutting tables. . As Richard, Mary’s husband and CEO at @quantstamp said: "We had to imagine what it would look like to wear the dress. There was a huge element of surprise that you wouldn't get with physical garments. It is like a green screen, you have to imagine what it will look like since the dress will be added in post production." . READ ABOUT IT ON OUR BLOG, LINK IN BIO

A post shared by The Fabricant (@the_fab_ric_ant) on Oct 7, 2019 at 5:53am PDT